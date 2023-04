The Italian Sea Group acquisisce Celi: crescita nel settore nautico di lusso

The Italian Sea Group, una delle principali realtà nel settore della nautica di lusso, ha recentemente completato l’acquisizione del 100% delle quote di Celi, rinomata società di alta ebanisteria. Questa operazione rappresenta un passo importante per il Gruppo, che mira a espandere la propria presenza nel mercato internazionale e a rafforzare la propria posizione di leader nel settore.

L’integrazione di Celi all’interno del Gruppo The Italian Sea Group offre numerosi vantaggi, tra cui l’espansione delle competenze interne e l’internalizzazione delle attività della filiera produttiva con maggiore valore aggiunto.