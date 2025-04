Thales Alenia Space sigla contratto da 51 milioni di euro per l’estensione del sistema EGNOS

Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales e Leonardo, ha recentemente firmato un contratto di 51 milioni di euro con l’Agenzia dell’Unione Europea per il Programma Spaziale (EUSPA). Questo accordo mira a prolungare la durata operativa del sistema europeo satellitare di incremento della precisione (EGNOS), assicurando che il sistema continui a offrire servizi di navigazione affidabili e sicuri fino al 2028.

Il progetto, denominato LIFEX 1 (Life Extension Phase 1), è fondamentale per garantire che EGNOS V2 possa continuare a migliorare la precisione, l’affidabilità e l’integrità dei segnali di posizionamento. Questo è particolarmente rilevante per i sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) come il GPS e, in futuro, Galileo. L’estensione del sistema EGNOS avrà un impatto positivo su diversi settori, tra cui aviazione, trasporto marittimo e terrestre, mappatura e agricoltura in Europa.

Thales Alenia Space sarà responsabile degli aggiornamenti critici del sistema e dei miglioramenti infrastrutturali, il che rafforzerà la resilienza e la durata operativa di EGNOS V2. Questo progetto evidenzia l’importanza di investire nelle tecnologie spaziali per mantenere l’Europa all’avanguardia nei servizi di navigazione.