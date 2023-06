Thales Alenia Space: lancia con successo satellite SATRIA

Il satellite per le telecomunicazioni SATRIA, realizzato da Thales Alenia Space, è stato lanciato con successo a bordo di un lanciatore SpaceX Falcon 9 da Cape Canaveral in Florida.

SATRIA (SAteliT Republik IndonesiA) è un satellite progettato per colmare il divario digitale in Indonesia. Con una velocità di trasmissione pari a 150 Gbps, fornirà Internet ad alta velocità alle migliaia di isole dell’arcipelago indonesiano, garantendo la connettività a migliaia di aree, a scuole, ospedali ed edifici pubblici, oltre che alle strutture governative regionali non ancora collegate ai sistemi terrestri o satellitari esistenti.

Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), è stata selezionata per la realizzazione del satellite dal consorzio Satelit Nusantara Tiga (SNT) per conto del Ministero indonesiano delle Comunicazioni e dell’Informatica (Kominfo).

SATRIA sarà il primo satellite per telecomunicazioni VHTS indonesiano, nonché il più potente della regione del sud-est asiatico, con un’aspettativa di vita di 15 anni.