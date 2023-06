Stellantis e Foxconn: joint venture sui semiconduttori per l’industria automobilistica

La casa automobilistica Stellantis e l’assemblatore di iPhone Foxconn hanno creato una joint venture paritetica per progettare e vendere semiconduttori per l’industria automobilistica a partire dal 2026.

La joint venture, denominata SiliconAuto, rifornirà Stellantis, compresa la sua nuova architettura elettronica e software “STLA Brain”, Foxconn e altri clienti, hanno dichiarato le due società in un comunicato.

“SiliconAuto fornirà ai clienti una fonte di semiconduttori incentrata sull’industria automobilistica per il crescente numero di funzioni e moduli controllati da computer, in particolare quelli necessari per i veicoli elettrici”.