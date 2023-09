Tesoro: rendimento record per BTp triennale

Il BTp triennale ha segnato un record da oltre un decennio nel corso dell’asta di oggi. Il Tesoro ha piazzato bond a medio-lungo termine per un totale complessivo di 9,75 miliardi di euro. Il rendimento lordo è aumentato di 15 punti base, raggiungendo il 3,86%, il livello più alto dal 2012. La domanda per questa tranche ha quasi raggiunto i 4,9 miliardi, portando il rapporto di copertura a 1,51.

Successivamente, è stata collocata la prima tranche del BTp a 7 anni, con scadenza il 15/1/2030, per un importo di 4 miliardi. Il rendimento lordo ha registrato un incremento di 31 punti base, arrivando al 4,21%. La richiesta per questo bond settennale è stata di 5,64 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,41. La quarta tranche del BTp a 30 anni, con scadenza il 01/10/2053, è stata collocata per 1,5 miliardi, con un rendimento del 4,89%. La domanda per questo bond ha raggiunto i 2,44 miliardi, portando il rapporto di copertura a 1,63.