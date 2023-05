Tesoro colloca titoli a medio-lungo termine per 8,75 mld: rendimenti in calo

Il Tesoro italiano ha recentemente collocato titoli a medio-lungo termine per un valore complessivo di 8,75 miliardi di euro, registrando un calo dei rendimenti rispetto alle aste precedenti. Questo risultato evidenzia l’interesse degli investitori per i titoli di Stato italiani e la fiducia nella solidità dell’economia del Paese.

Nell’asta odierna, il Tesoro ha emesso la quinta tranche del BTP a 3 anni con scadenza prevista per il 15/04/2026, per un importo di 3,5 miliardi di euro. La domanda per questi titoli è stata pari a 5,173 miliardi di euro, con un rapporto di copertura di 1,48. Il rendimento di questi titoli è sceso di 15 centesimi, attestandosi al 3,45%.

Nel corso dell’asta, è stata collocata anche la terza tranche del BTp a 7 anni con scadenza 15/06/2030. L’importo emesso è stato pari a 3,75 miliardi di euro, a fronte di richieste per 5,218 miliardi di euro e un rapporto di copertura di 1,39. Il rendimento, in calo di 7 centesimi rispetto all’asta del mese scorso, si è attestato al 3,94%.

Infine, il Tesoro ha emesso la seconda tranche del BTp a 20 anni con scadenza 01/09/2043 per un importo di 1,5 miliardi di euro. La domanda per questi titoli è stata pari a 2,458 miliardi di euro, con un rapporto di copertura di 1,64. Il rendimento di questi titoli a lungo termine si è attestato al 4,67%, confermando l’andamento positivo del mercato dei titoli di Stato italiani.