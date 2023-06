Tesoro: asta BOT, assegnati 4 miliardi

Nell’asta del Tesoro di oggi, è stato assegnato un totale di 4 miliardi di Buoni del Tesoro (BoT). Questi BoT comprendono un misto di tranches con vita residua di cinque e sei mesi, dimostrando la varietà

Tra le assegnazioni rilevanti, troviamo la terza tranche del BoT annuale in scadenza il 12/01/2024. Questa tranche, con una vita residua di sei mesi, ha registrato un rendimento medio del 3,637%. Da notare che la domanda per questa particolare tranche è stata quasi doppia rispetto all’offerta, con un rapporto di copertura di 1,96.

In aggiunta, è stata collocata la terza tranche del BoT semestrale, in scadenza il 30/11/2023. Quest’ultimo, con una vita residua di cinque mesi, ha mostrato un rendimento medio del 3,686%. La domanda per questo BoT è stata leggermente superiore ai 4 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,61. Questo evidenzia l’interesse continuo del mercato per le offerte del Tesoro.