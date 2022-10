Tesmec accelera la crescita nel mercato ferroviario nazionale e internazionale aggiudicandosi tre nuove commesse

A Piazza Affari balza dell’8,84% Tesmec, società attiva nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), che nella giornata di oggi ha annunciato la firma di importanti commesse, tramite la controllata Tesmec Rail nel settore ferroviario sia nazionale che internazionale.

In particolare l’aggiudicazione da parte di Ferrovie Emilia-Romagna prevede la fornitura di un mezzo polivalente a carrelli modello OCPD001, per un valore totale di circa 60 milioni di euro.

Un altro contratto è stato invece sottoscritto con le ferrovie turche, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), gestore della linea ferroviaria nazionale, e riguarda la fornitura di un veicolo diagnostico altamente innovativo, integrato con apparati di misura per la diagnostica della rete ferroviaria.

Un altro contratto è stato sottoscritto con le ferrovie bulgare, National Railway Infrastructure Company (NRIC), gestore dell’infrastruttura ferroviaria in Bulgaria, e riguarda la fornitura di 20 veicoli per la costruzione e manutenzione della catenaria, prevedendo anche l’istruzione dei tecnici e un contratto di tre anni per la manutenzione e per l’assistenza completa dei veicoli.

Le nuove commesse rivestono un’importanza strategica per il Gruppo Tesmec, perché ne confermano la crescita nel ferroviario, rafforzandone il posizionamento anche a livello internazionale, sia nel settore della diagnostica, sia della manutenzione della catenaria.