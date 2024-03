Tesla: Wells Fargo abbassa rating a Underweight, titolo in calo nel pre-market

Il titolo Tesla è sceso dell’1,5% nelle prime contrattazioni di New York dopo che Wells Fargo ha abbassato il rating a Underweight da Equal Weight. Gli analisti hanno definito Tesla “una società in crescita senza crescita”.

Tagliato anche l’obiettivo di prezzo di 75 dollari a 125 dollari per azione, il che indica un rischio di ribasso vicino al 30% sulla base della chiusura di martedì del prezzo delle azioni Tesla di 177,54 dollari.

Secondo Wells Fargo, Tesla “non sembra così ‘magnifica’” al momento, con le azioni in calo del 28,5% da un anno all’altro, rispetto all’S&P 500 (+8,5%). Il downgrade arriva perché gli analisti “vedono un rischio di ribasso dei volumi, dato che i tagli ai prezzi stanno avendo un impatto sempre minore”. Le stime di Wells Fargo sugli utili per il 2024 e il 2025 sono inferiori del 32% e del 52% rispetto al consensus, il che è sorprendente per un titolo grande come Tesla.