Tesla: utili sopra le attese nel 3° trimestre

Tesla ha stupito il mercato con risultati inattesi nel terzo trimestre, mostrando una netta ripresa dopo un difficile inizio anno. Con un utile netto di 2,2 miliardi di dollari per il periodo da luglio a settembre, l’azienda ha registrato un incremento del 17% rispetto all’anno precedente.

Le consegne globali sono aumentate nel terzo trimestre, contribuendo a un incremento dell’8% dei ricavi, che hanno raggiunto i 25,2 miliardi di dollari. Dopo il rilascio dei risultati, le azioni Tesla hanno visto un rialzo del 12% nel trading after-hours di mercoledì.

Elon Musk, CEO dell’azienda, ha dichiarato che Tesla potrebbe vedere una crescita del 20% – 30% delle vendite di veicoli nel 2025, un significativo miglioramento rispetto all’attuale calo del 6% nelle consegne globali nei primi tre trimestri del 2024. Musk ha sottolineato che queste sono solo sue migliori stime.

Il Ceo ha confermato che Tesla ha abbandonato i piani per un’auto elettrica da 25.000 dollari, optando invece per versioni a costo ridotto dei modelli esistenti, che dopo i sussidi costeranno meno di 30.000 dollari. Questi veicoli arriveranno nella prima metà del 2025, seguiti da un robotaxi dedicato senza volante o pedali. “Avere un modello da 25.000 dollari sarebbe inutile,” ha commentato Musk.

Il business energetico di Tesla ha registrato un margine lordo record del 30,5% nel terzo trimestre, compensando il calo dei prezzi di vendita di molti dei suoi modelli. Nel complesso, il margine operativo, molto seguito dagli analisti, è salito al 10,8%, rispetto al 7,6% dell’anno precedente. Anche il Cybertruck, che aveva generato perdite dal suo lancio, ha ottenuto un margine lordo positivo per la prima volta.

Il core business automobilistico di Tesla rimane centrale, fungendo da motore di profitto per le future scommesse di Musk sull’intelligenza artificiale e la robotica. L’azienda prevede di investire oltre 10 miliardi di dollari in spese in conto capitale quest’anno per espandere i suoi data center e migliorare il software essenziale per il futuro della guida autonoma secondo Musk.