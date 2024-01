Tesla: trimestrale delude i mercati, titolo -6% a Wall Street

24/01/2024 17:42

Giornata positiva per le borse europee, sostenute anche dall’andamento positivo di Wall Street nelle prime ore di scambi. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in progresso dello 0,87% a 30.338,35 punti, con acquisti su Mps (+5%) ed Hera (+3,1%), quest’ultima nel giorno del nuovo piano industriale. In calo Telecom Italia (-1,9%) e Campari (-1,9%). […]