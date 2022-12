Tesla: tonfo del titolo (-4,5%) dopo rumor taglio produzione in Cina, ma la società smentisce

A Wall Street vendite su Tesla che al momento si muove in calo di oltre il 4% trovandosi così a quota 186 dollari ad azione. La negatività di oggi arriva in scia all’indiscrezione (poi smentita) riportata da Bloomberg secondo cui la società prevede di ridurre la produzione nella sua Gigafactory di Shanghai. Secondo quanto riferito i tagli della produzione in Cina potrebbero entrare in vigore già da questa settimana e si stima che questa mossa potrebbe ridurre la produzione di circa il 20% dalla piena capacità.

Secondo le prime indiscrezioni di stampa la decisione di Tesla sarebbe stata presa dopo le dovute valutazioni sulla domanda del mercato interno cinese; aggiungendo che rimane la flessibilità di aumentare nuovamente la produzione in caso di aumento della domanda. Ricordiamo che la Cina è ancora alle prese con una nuova fiammata dei contagi da Covid, una situazione complessa e non di facile risoluzione.

Tuttavia, poco fa in una nota, Tesla ha smentito le indiscrezioni dichiarando che non sta tagliando la produzione di auto nello stabilimento di Shanghai.

Con il calo odierno il titolo Tesla porta il bilancio da inizio anno ad una perdita di circa il 47%.