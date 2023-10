Tesla: titolo in calo del 18% dal giorno dei risultati

Le azioni di Tesla hanno perso quasi un quinto del loro valore in meno di due settimane. Dal 18 ottobre, prima dell’approvazione dei risultati del terzo trimestre 2023, le azioni della società di Elon Musk hanno subito un calo del 18,7% circa, rispetto al -3,6% dell’indice S&P 500 e al -4% del Nasdaq 100. Le vendite hanno bruciato oltre 140 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.

Ad alimentare il ribasso hanno contribuito i crescenti timori in merito ad un rallentamento della domanda di auto elettriche, dopo che il gigante dei veicoli elettrici ha ridimensionato le aspettative di crescita durante la conference call di commento ai conti. A questo sono seguiti diversi commenti preoccupanti da parte di produttori di automobili globali e analisti di Wall Street.

Inoltre, questa settimana, il produttore di batterie Panasonic Holdings e il chipmaker ON Semiconductor hanno sollevato ulteriori dubbi per l’industria dei veicoli elettrici. Gli avvertimenti hanno avuto un impatto sulle azioni in tutto il settore automobilistico statunitense, che sta anche affrontando le negoziazioni con i sindacati sui salari.

Per Tesla, gran parte delle prospettive dipende dalla capacità di mantenere la sua attuale posizione dominante nell’industria EV e i suoi margini di profitto, man mano che la domanda si attenua e i tagli aggressivi dei prezzi sembrano perdere la loro capacità di stimolo.