Tesla taglia per la sesta volta i prezzi negli Usa in attesa dei conti

Tesla ha tagliato i prezzi di alcuni dei suoi veicoli elettrici Model Y e Model 3 negli Stati Uniti, la sesta volta che ha abbassato i prezzi negli Stati Uniti quest’anno tra le preoccupazioni per l’effetto sui suoi margini di profitto.

L’azienda guidata da Elon Musk ha tagliato i prezzi della Model 3 di base negli Stati Uniti dell’11% quest’anno e quelli della Model Y di base del 20%. Tesla ha anche recentemente abbassato i prezzi in Europa, Israele e Singapore, oltre che in Giappone, Australia e Corea del Sud, ampliando una campagna di sconti iniziata in Cina a gennaio per stimolare la domanda.

Tuttavia, all’inizio del mese Tesla ha registrato un aumento sequenziale delle consegne del 4% nel primo trimestre, molto inferiore all’aumento sequenziale del 17,8% del quarto trimestre. Il prezzo delle azioni di Tesla è salito di poco meno del 50% quest’anno fino a martedì.