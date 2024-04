Tesla taglia i prezzi della Model Y per smaltire l’inventario

Tesla sta tagliando i prezzi del suo veicolo più venduto, la Model Y, nella speranza di ridurre le scorte, che si trovano sui livelli più elevati di sempre.

La società di Elon Musk sta applicando sconti sulle tre versioni dell’auto, con riduzioni di 4.600 dollari per la sport utility e di oltre 5.000 dollari per le versioni long-range e performance.

Tesla ha implementato questi sconti dopo aver prodotto 46.561 veicoli in più rispetto a quelli consegnati nel primo trimestre. L’azienda ha attribuito il calo dei volumi in parte ai cambiamenti nello stabilimento californiano per aggiornare la berlina Model 3 e in parte alla chiusura dello stabilimento in Germania, ma gli analisti non sono del tutto convinti.

Le azioni di Tesla sono scese del 31% quest’anno, secondo peggior risultato tra i titoli dell’indice S&P 500.