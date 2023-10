Tesla ha richiamato 54.676 veicoli Model X prodotti tra il 2021 e il 2023, poiché è probabile che la centralina del veicolo non riesca a rilevare la presenza di un basso livello di liquido dei freni e non visualizzi una spia luminosa, ha dichiarato martedì l’ente statunitense di regolamentazione delle auto National Highway and Traffic Safety Administration.