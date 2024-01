Tesla richiama più di 1,6 milioni di auto in Cina

Tesla sta richiamando più di 1,6 milioni di auto in Cina per risolvere problemi con le funzioni Autopilot e le serrature, come hanno annunciato venerdì le autorità statali.

Entrambi i problemi possono essere risolti attraverso un aggiornamento software gratuito over-the-air, in modo che i conducenti non debbano portare i loro veicoli da nessuna parte, hanno detto le autorità di regolamentazione.