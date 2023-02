Tesla richiama oltre 300 mila auto: software Full Self-Driving Beta può causare incidenti

Tesla sta richiamando volontariamente 362.758 veicoli equipaggiati con il software sperimentale di assistenza alla guida dell’azienda, commercializzato come Full Self-Driving Beta o FSD Beta, negli Stati Uniti. Tesla fornirà un aggiornamento software over-the-air alle auto per risolvere i problemi, si legge nell’avviso di richiamo. Il sistema FSD Beta può causare incidenti consentendo ai veicoli interessati di: “comportarsi in modo non sicuro in prossimità delle intersezioni, come ad esempio attraversare un’intersezione mentre si è in una corsia di sola svolta, entrare in un’intersezione controllata da un segnale di stop senza fermarsi completamente o procedere in un’intersezione durante un segnale di traffico giallo fisso senza la dovuta cautela”, secondo un rapporto sul richiamo di sicurezza sul sito web della National Highway Traffic Safety Administration.