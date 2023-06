Tesla: proseguono gli acquisti a Wall Street

Le azioni Tesla viaggiano in rialzo del 2,6% a Wall Street, dopo aver toccato picchi del 4% e livelli che non si vedevano da ottobre 2022.

A spingere il titolo, contribuisce la notizia che tutte le versioni della berlina Model 3 ora si qualificano per il credito d’imposta federale completo sui veicoli elettrici di $ 7.500. In precedenza, la versione più economica Model 3 Rear-Wheel Drive (RWD) si qualificava per metà dell’importo. Ora questo modello può essere acquistato per un prezzo di $ 22.830, combinando incentivi federali e statali.

Il titolo Tesla è sulla buona strada per il suo nono giorno consecutivo di guadagni, la serie positiva più lunga da gennaio 2021.