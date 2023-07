Tesla: patto con produttori auto EV cinesi per stop a guerra prezzi

Tesla e i principali produttori di auto elettriche in Cina si sono impegnati a mantenere una concorrenza leale e a evitare una guerra dei prezzi.

In una cerimonia tenutasi al China Auto Forum di Shanghai, i dirigenti di 16 aziende si sono incontrati per accordarsi su alcune linee guida. Tra le aziende partecipanti vi erano BYD, Nio, Xpeng, Geely e Chery Automobile, oltre a Tesla, unico marchio straniero presente.

La casa automobilistica guidata da Elon Musk ha iniziato a tagliare i prezzi in Cina alla fine dello scorso anno. Questa mossa ha spinto altri marchi importanti a varare forti sconti all’inizio del 2023, a causa del rallentamento delle vendite.

La domanda debole in Cina è in parte dovuta all’eredità della pandemia di Covid e anche alle aspettative che i prezzi delle auto sarebbero continuati a diminuire. L’eccesso di scorte di magazzino che ne è derivato ha aperto la strada agli sconti e ha accentuato le preoccupazioni del governo, che è attualmente impegnato in una campagna per promuovere l’adozione di auto elettriche nelle aree rurali, nell’ambito delle misure volte a stimolare l’industria automobilistica e i consumi.