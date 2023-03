Tesla, Musk presenta Master Plan 3: niente auto di prossima generazione. Titolo TSLA perde più del 5% a Wall Street

Nel suo Investor Day tanto atteso, il colosso delle auto elettriche Tesla, fondato e gestito dal ceo Elon Musk, presenta finalmente il suo piano strategico Master Plan 3, che non convince tuttavia il mercato.

Non risulta pervenuta la presentazione delle auto di prossima generazione che, così come confermato dal responsabile del Design di Tesla Franz von Holzhausen avverrà in futuro.

Il mancato annuncio ha deluso subito gli investitori, che hanno optato per i sell sul titolo del gigante EV.

Durante l’evento con cui è stato presentato il piano Master Plan 3, insieme ad altri vertici del colosso, Elon Musk ha annunciato la costruzione di una nuova giga factory a Monterey, in Messico.

Tesla ha annunciato anche di aver prodotto finora 4 milioni di auto; un’importante pietra miliare raggiunta, che tuttavia indica come il colosso abbia ancora molta strada da fare, visto che l’obiettivo è quello di produrre ben 20 milioni di auto elettriche in un anno.

Gli investitori si chiedono da tempo se gli stessi target annunciati da Elon Musk, ovvero l’obiettivo di produrre 20 milioni di EV l’anno e la realizzazione di auto elettriche di nuova generazione non siano forse troppo ambiziosi. Il mancato annuncio delle EV di prossima generazione sembra avallare questi dubbi.

Dopo essere balzato del 70% dall’inizio dell’anno, il titolo TSLA scende di oltre il 5% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street.