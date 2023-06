Tesla: Model Y supera il RAV4 di Toyota e diventa il SUV più venduto in Australia

Gli ultimi dati ricevuti dalla Federated Chamber of Automotive Industries mostrano che Tesla ha venduto 3.178 unità della Model Y nel mese di maggio, superando il Toyota RAV4 come SUV più venduto in Australia e come terza auto più venduta di qualsiasi tipo.

Gli unici modelli a battere la Model Y sono stati il Toyota Hi-Lux (5.772) e il Ford Ranger (4.110). Entrambe le auto sono ora disponibili come elettriche dallo specialista di conversioni ROEV. La Tesla Model 3 è stata il terzo veicolo elettrico più venduto in Australia con 1.298 unità vendute a maggio.