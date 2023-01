Tesla investe oltre 3,6 miliardi di dollari nella sua gigafactory del Nevada dove si produce il camion elettrico Semi.

L’azienda di Palo Alto rende noto che verranno creati due nuovi stabilimenti, il primo produrrà le celle per le batterie, con la “capacità di produrre batterie sufficienti per 1,5 milioni di veicoli leggeri all’anno”, e il secondo sarà il “primo impianto ad alta produzione in serie”, occupando 3.000 dipendenti aggiuntivi.