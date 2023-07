Tesla illustra i passi per la costruzione del più grande impianto automobilistico europeo

19/07/2023 10:48

Salcef Group, attraverso le sue società controllate, ottiene contratti per un totale di 150 milioni di euro da RFI in Lombardia e Veneto e da EAV in Campania. I progetti includono la progettazione e realizzazione di lavori di armamento ferroviario, trazione elettrica, sottostazioni elettriche e segnalamento.