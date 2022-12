Tesla: il titolo risorge, Elon Musk ai dipendenti: ‘non badate al trend dell’azionario’

Tesla in rally in premercato dopo la sessione positiva della vigilia, che ha visto il titolo salire per la prima volta nelle otto ultime sedute.

Nella giornata di ieri, il ceo del colosso americano delle auto elettriche ha inviato una email ai suoi dipendenti, invitandoli a rimanere concentrati sul loro lavoro e a non prestare attenzione al trend del titolo e in generale al mercato azionario.

Nella missiva Elon Musk, ora ceo anche di Twitter (tra l’altro considerata il motivo del tonfo di Tesla, in quanto fattore di distrazione per Musk), ha chiesto ai dipendenti di “offrirsi volontari per aiutare a consegnare” auto ai clienti prima della mezzanotte del 31 dicembre.

TSLA ha chiuso la sessione della vigilia in rialzo del 3,31% a quota $112,71.

Le quotazioni del gigante EV si apprestano a terminare comunque l’anno, il trimestre e il mese peggiori di sempre. Alle 14 circa ora italiana, nel premarket di Wall Street, Tesla avanza del 4,5% circa.