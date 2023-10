Tesla: eps e fatturato sotto le attese in III trimestre, titolo in calo a Wall Street

Tesla, il colosso delle auto elettriche fondato e gestito da Elon Musk, ha annunciato nel pomeriggio di ieri, dopo la fine della giornata di contrattazioni a Wall Street, i conti relativi al terzo trimestre dell’anno.

Il titolo è salito fino a +2,4% nelle contrattazioni afterhours dopo la diffusione dei conti, per poi scivolare di oltre il 4%. A pesare le parole del ceo Musk, che ha avvertito che la vendita del Cybertruck non genererà un flusso di cassa positivo in modo significativo almeno per i 12-18 mesi successivi all’inizio della produzione.

Nel terzo trimestre del 2023, l’eps di Tesla si è attestato a 66 centesimi per azione, su base adjusted, al di sotto dei 73 cents attesi dal consensus degli analisti.

Il giro d’affari è ammontato a $23,35 miliardi, livello inferiore ai $24,1 miliardi stimati.