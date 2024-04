Tesla: due dirigenti lasciano l’azienda, titolo a -3%

Due dei principali manager di Tesla sono in uscita dal produttore di automobili nell’ambito dell’ultimo round di tagli del personale, secondo persone a conoscenza della situazione citate da Bloomberg.

Il Senior Vice President Drew Baglino si è dimesso dopo una militanza di oltre 18 anni nell’azienda, per la quale ha guidato lo sviluppo ingegneristico delle batterie, dei motori e di altri prodotti.

Anche Rohan Patel, vicepresidente di Tesla per la politica pubblica e lo sviluppo aziendale, si appresta a lasciare la società di Elon Musk.

Tesla e Musk non hanno risposto alle richieste di commento. Le azioni del produttore di automobili sono in ribasso di oltre il 3% oggi a Wall Street e in calo del 33% da inizio anno.