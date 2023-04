Tesla conferma target produzione 2023. I tempi dell’atteso Cybertruck

20/04/2023 06:51

Il colosso delle auto elettriche Tesla, fondato e gestito da Elon Musk, ceo anche di Twitter, ha annunciato di aver concluso il primo trimestre dell’anno con un utile netto in calo del 24% su base annua, a $2,51 miliardi. L’utile GAAP per azione è stato pari a 73 cents, in ribasso del 23% su base […]