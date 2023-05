Tesla ha richiesto l’autorizzazione per espandere il suo impianto di Shanghai e iniziare a produrre per la prima volta celle per batterie di tipo pouch, anche se in piccole quantità.

Secondo un avviso pubblico non datato, la potenziale espansione darebbe alla Gigafactory di Shanghai la capacità di produrre 1,75 milioni di unità di propulsione all’anno, rispetto agli attuali 1,25 milioni.