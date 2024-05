Tesla avvia la costruzione di una nuova fabbrica di batterie a Shanghai

La casa automobilistica statunitense Tesla ha avviato la costruzione di una nuova fabbrica di batterie a Shanghai, secondo quanto riportato dai media statali cinesi, la seconda fabbrica di Tesla nella città, un importante centro finanziario orientale della Cina.

Secondo l’agenzia di stampa nazionale Xinhua, la nuova fabbrica avrà una capacità produttiva di 10.000 unità di batterie all’anno e l’inizio della produzione è previsto per il 2025. La mossa rappresenta un passo significativo sia per Shanghai che per Tesla, come dichiarato dal vicepresidente di Tesla, Tao Lin, all’agenzia di stampa Xinhua: “Penso che la nuova fabbrica sia un passo importante per Shanghai e Tesla”.