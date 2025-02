Tesla Automation si espande a Reutlingen: acquisizione strategica e 300 posti di lavoro

Tesla Automation, sussidiaria del colosso statunitense di veicoli elettrici Tesla, ha recentemente firmato un importante contratto di acquisto con il curatore fallimentare di Manz, produttore tedesco di componenti. L’accordo prevede la gestione di una nuova sede a Reutlingen, ampliando così la presenza di Tesla in Germania.

In base a questo contratto, Tesla Automation assumerà oltre 300 dipendenti dalla sede di Reutlingen, garantendo così la continuità occupazionale per molti lavoratori. Inoltre, l’acquisizione include anche beni materiali, sebbene le parti abbiano deciso di non divulgare il prezzo di acquisto.

Martin Mucha, amministratore fallimentare, ha espresso soddisfazione per l’esito positivo delle trattative, sottolineando l’importanza di salvaguardare i posti di lavoro e offrire un futuro professionale stabile ai dipendenti all’interno di uno dei gruppi automobilistici più rinomati nel campo della mobilità elettrica.