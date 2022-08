Tesla aumenta prezzi software di assistenza alla guida del 25%

Tesla aumenterà il prezzo del software di assistenza alla guida FSD del 25% a settembre. Lo annuncia Elon Musk secondo cui la casa automobilistica di Palo Alto prevede un aumento di prezzo del 25% per il suo sistema di assistenza alla guida premium, commercializzato negli Stati Uniti come opzione Full Self-Driving, o FSD. L’FSD costa attualmente 12.000 dollari con abbonamenti a 199 dollari al mese. Il CEO di Tesla, Elon Musk, non ha specificato immediatamente se anche i prezzi degli abbonamenti aumenteranno.

Il costruttore di veicoli elettrici sta anche lanciando una nuova versione del software FSD Beta, la versione 10.69, che consente agli automobilisti di tutti i giorni di testare le nuove funzioni del sistema di assistenza alla guida su strade pubbliche prima che siano completamente testate.