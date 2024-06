Tesla: assemblea azionisti dà ok a maxi compenso Musk da $56 miliardi, titolo in rialzo a Wall Street

Gli azionisti di Tesla, che si sono riuniti nella giornata di ieri a Austin, Texas, hanno votato a favore del maxi compenso di Elon Musk, pari a quasi 46 miliardi di dollari in azioni, che la giudice di Delaware Kathaleen McCormic aveva sospeso cinque mesi fa.

La maxi retribuzione, che risale al 2018, aveva un valore originario di $56 miliardi in azioni. Tuttavia, considerato il calo del valore delle azioni Tesla, l’ammontare si è progressivamente ridotto.

Il titolo Tesla ha concluso la sessione di ieri in rialzo del 2,9% a quota $182,47.

Non è detto tuttavia che Musk abbia diritto alla somma, nonostante l’ok degli azionisti, in quanto il voto a favore degli stakeholders non ribalta la sentenza del tribunale, che aveva considerato il compenso sproporzionato, sostenendo che i membri del consiglio di amministrazione di Tesla non fossero indipendenti da Elon Musk, e non avessero fornito informazioni sufficienti agli stakeholders prima di chiedere la loro approvazione al maxi compenso.