Tesla annuncia utili e fatturato I trimestre. Titolo vola di oltre +13% a Wall Street

Titolo Tesla sotto i riflettori, dopo che il colosso americano delle auto elettriche fondato e gestito dal ceo Elon Musk ha annunciato di avere concluso il primo trimestre del 2024 con un utile netto pari a $1,13 miliardi, o di 34 centesimi per azione, rispetto ai $2,2 miliardi, o 73 centesimi per azione, del primo trimestre del 2023.

L’eps su base adjusted è stato pari a 45 centesimi, nettamente al di sotto dei 51 centesimi per azione attesi dal consensus degli analisti intervistati da LSEG.

Il fatturato è ammontato a $21,30 miliardi, lievemente al di sopra dei $22,15 miliardi attesi da LSEG, ma in calo del 9% circa su base annua rispetto ai $25,17 miliardi del primo trimestre del 2023. La flessione è stata la più forte dal 2012. Il titolo Tesla scatta tuttavia di oltre il 13% a Wall Street, dal momento che la notizia del forte calo delle vendite era stata ampiamente scontata dai mercati.

A far volare il titolo Tesla sono le dichiarazioni del ceo Elon Musk, che ha affermato che Tesla ha intenzione di lanciare la produzione di nuovi modelli di auto a prezzi più bassi agli “inizi del 2025, se non alla fine di quest’anno”, anticipando dunque i tempi. In precedenza le attese erano infatti per l’inizio della produzione nel secondo semestre dell’anno prossimo.