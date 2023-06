Tesla: allo studio nuova gigafactory da 4,5 miliardi di euro in Spagna

Il produttore statunitense di auto elettriche Tesla è in trattative con i leader del governo regionale di Valencia in Spagna per la costruzione di una fabbrica di auto, ha riferito il quotidiano Cinco Dias, citando fonti non identificate vicine alle discussioni.

L’investimento totale dell’azienda nella fabbrica potrebbe superare i 4,5 miliardi di euro (4,83 miliardi di dollari), secondo il giornale.

Un portavoce del governo regionale di Valencia ha dichiarato a Reuters di aver avuto incontri e conversazioni con una società non identificata in merito a un “grande investimento automobilistico”, ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli, citando la riservatezza delle trattative.