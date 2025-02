Tesla: a gennaio vendite Europa -45% a/a

Le vendite di Tesla in Europa sono crollate del 45% a gennaio, a 9.945 unità, mentre il mercato generale dei veicoli elettrici (EV) ha assistito a un’impennata del 37%. Questo calo significativo delle vendite dell’azienda è stato influenzato da diversi fattori chiave.

Una delle cause principali è stata la modifica della linea di produzione per il SUV Model Y, che ha avuto ripercussioni sulla capacità di produzione. Inoltre, le opinioni politiche del CEO Elon Musk, che hanno suscitato critiche in Germania e nel Regno Unito, hanno contribuito al calo delle vendite. Queste opinioni sono state percepite come polarizzanti e hanno avuto un impatto negativo sulla percezione del marchio.

Un altro fattore che ha influito sulle vendite è stata la carenza di inventario, unita alla transizione verso un nuovo design della Model Y. Si prevede che quest’ultimo aspetto costerà all’azienda diverse settimane di produzione persa. Questi ostacoli hanno complessivamente inciso sulle performance di Tesla in un periodo in cui il mercato EV in generale ha mostrato una forte crescita.