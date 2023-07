Tesla a colloquio con i cittadini per l’espansione dello stabilimento tedesco

Tesla terrà oggi una sessione di domande e risposte per i cittadini dello stato tedesco del Brandeburgo sulle ramificazioni di un progetto di espansione del suo impianto di veicoli elettrici e batterie che renderebbe il sito il più grande impianto automobilistico del paese.

L’evento potrebbe aiutare la casa automobilistica statunitense a evitare ritardi nell’ottenere il via libera dalle autorità locali per i piani di espansione, simili a quelli che ha dovuto affrontare per preparare l’apertura dell’impianto, quando numerose obiezioni da parte dei cittadini hanno fatto slittare i tempi.

I cittadini potranno porre domande ai lavoratori di Tesla su una serie di argomenti trattati nella richiesta di espansione alle autorità, dall’utilizzo dell’acqua e delle emissioni alle condizioni di lavoro.