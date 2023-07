Terna, piano buyback: aggiornamento su operazioni di acquisto di azioni proprie

Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni ha annunciato di aver acquistato sul Mercato Telematico Azionario, 384.827 azioni ordinarie proprie (pari al 0,019% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 7,6325 euro per azione, per un controvalore complessivo di 2.937.199,30 euro.

Gli acquisti di azioni proprie di Terna – che seguono l’avvio di un programma di buyback a servizio del Piano Performance Share 2023-2027, autorizzato dall’assemblea degli azionisti il 9 maggio 2023 – sono stati effettuati per il tramite dell’intermediario Exane.

A seguito degli acquisti finora effettuati, Terna-Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni detiene 3.833.876 azioni proprie pari a 0,191% del capitale sociale.