Terna: EBITDA 2022 e guidance 2023 superiori alle stime (analisti)

L’EBITDA 2022 di Terna è in crescita del 11%, superiore alle stime grazie alle attività regolate dice Equita. Le attività non regolate hanno invece registrato una leggera contrazione del risultato dell’8% a 58 milioni.

“Il debito netto è sensibilmente migliore rispetto alle attese, principalmente grazie ad effetto Net Working Capital di 900 mn, principalmente per effetto partite passanti. Questo effetto sarà riassorbito nel corso del 2023. La bottom line è stata inferiore alle stime per maggiori ammortamenti, oneri finanziari e impatto di 20 mn da attività in dismissione (non incluse nelle nostre stime)” dicono gli analisti. “La guidance di EBITDA 2023 pari a 2,12 miliardi è migliore della nostra stima di 2,030 milioni, grazie ad un maggiore contributo degli output based incentives, pari a circa 300 mn vs i 180 mn stimati. Un valore simile potrebbe essere ottenuto da Terna anche nel 2024, portando quindi il totale degli output based incentives entro il 2025 a circa 1 bn rispetto alle precedente guidance di 600 mn” conclude Equita.