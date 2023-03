Terna: Crescono indicatori economici, investimenti e dividendo nel 2022

Il Cda di Terna ha approvato i risultati al 31 dicembre 2022, che registrano un forte miglioramento di tutti gli indicatori economici e un’ulteriore crescita degli investimenti (+15,5%), con un primato storico di opere autorizzate nel 2022.

Nel dettaglio, i ricavi si attestano a 2.965 milioni di euro, in aumento del 13,8% rispetto a 2,6 miliardi del 2021.

L’Ebitda cresce dell’11% a 2,06 miliardi e l’utile netto di gruppo dell’esercizio sale dell’8,6% a 857 milioni.

Gli investimenti sono pari a 1.757 milioni (1.520,7 milioni nel 2021, +15,5%).

Dal lato patrimoniale, l’indebitamento finanziario netto si riduce a 8.576 milioni (10 miliardi al 31 dicembre 2021.

Il dividendo 2022 è pari a 31,44 centesimi di euro per azione, in crescita dell’8% rispetto al 2021, in linea con la dividend policy.

Grazie alle iniziative a beneficio del sistema volte a incrementarne ulteriormente l’efficienza, per il 2023 è previsto un Ebitda pari a 2,12 miliardi di euro e un Eps pari a 0,43 euro.