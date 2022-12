Terna: Cede a CDPQ società titolare di una linea elettrica in Uruguay per oltre €27 mln

In esecuzione dell’accordo firmato il 29 aprile scorso e a seguito dell’avveramento delle condizioni previste dallo stesso, Terna ha perfezionato il secondo closing per la cessione a CDPQ, gruppo globale di investimenti, della società Difebal, titolare di una linea elettrica in Uruguay di complessivi 214 km per un corrispettivo (equity value) pari a oltre 27 milioni di euro, in linea con quanto previsto dall’accordo.

La cessione degli altri progetti in Brasile e Perù verrà perfezionata in più fasi, conseguenti al soddisfacimento di alcune condizioni.

L’operazione rappresenta un ulteriore importante passo nell’ambito della più ampia strategia di rifocalizzazione della presenza internazionale del Gruppo Terna, già annunciata con l’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025.