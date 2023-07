Terna annuncia conclusione piano buyback. I dettagli

Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni ha annunciato con un comunicato stampa diffuso nella serata di ieri di aver concluso il programma di acquisto di azioni proprie a servizio del Piano Performance Share 2023-2027.

In relazione agli ultimi acquisti effettuati, Terna ha reso noto di aver acquistato sul Mercato Euronext Milan, nel periodo compreso tra il 3 e il 6 luglio 379.784 azioni ordinarie (pari al 0,019% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 7,6223 euro per azione, per un controvalore complessivo di 2.894.829,97 euro.

Nell’ambito del Programma, Terna ha quindi acquistato complessivamente 917.611 azioni proprie (pari allo 0,046% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 6.999.997,07 euro.