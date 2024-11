Terna acquisisce da Acea asset strategici rete elettrica Roma

Importante acquisizione strategica per Terna, che ha firmato un accordo con Areti S.p.A., controllata di Acea S.p.A., per l’acquisizione del 100% di un nuovo veicolo societario che includerà parte delle infrastrutture ad alta tensione di Areti nella zona metropolitana di Roma.

Il perimetro dell’operazione comprende 73 elettrodotti ad alta tensione, estesi su circa 481 km di rete, e le componenti ad alta tensione di tre cabine primarie. Inoltre, la rete di fibra ottica associata alle linee sarà in parte utilizzata per monitorare la Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale e in parte commercializzata.

L’operazione, valutata circa 224 milioni di euro, si basa su un valore degli asset stimato in 203 milioni di euro entro la fine del 2024, con un premio del 10% sulla Regulated Asset Base provvisoria. L’accordo include aggiustamenti legati alla conferma futura della RAB 2024 e agli investimenti di Areti fino al closing previsto per il primo semestre del 2025.