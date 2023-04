Tenreyro (BoE): “Tassi già troppo elevati”

Silvana Tenreyro, esponente della Bank of England (BoE), ha lanciato un monito riguardo ai tassi di interesse, che ritiene già troppo elevati per l’economia britannica.

Secondo la Tenreyro, un eccessivo innalzamento del costo del denaro potrebbe comportare effetti negativi. I tassi di interesse sono già stati aumentati troppo e, di conseguenza, l’inflazione scenderà al di sotto del 2% nel medio termine, l’obiettivo prefissato dalla Bank of England.

La posizione di Tenreyro, componente di spicco del comitato di politica monetaria della banca centrale britannica, è in netto contrasto con quella di altri membri del comitato, come Catherine Mann, che invece ritiene necessario un ulteriore intervento da parte della banca centrale a causa dell’inflazione core in aumento.

Le decisioni di Silvana Tenreyro saranno cruciali nei prossimi incontri del comitato di politica monetaria, previsti per maggio e giugno, in un momento in cui il Regno Unito sta affrontando il ciclo di aumento dei tassi di interesse più aggressivo degli ultimi quarant’anni. La discussione all’interno del comitato si fa sempre più intensa e le scelte dei suoi componenti potrebbero avere un impatto significativo sulla direzione futura dei tassi di interesse nel Paese.