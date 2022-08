Tenaris: utili e ricavi battono le attese, attesa ulteriore crescita delle vendite nel II semestre

Trimestrale in rialzo e superiore alle attese per Tenaris. Il gruppo ha annunciato di avere chiuso il secondo trimestre del 2022 con ricavi in crescita dell’83% a 2,8 miliardi di dollari e con un utile netto che è salito a 634 milioni (+118%) rispetto ai 290 milioni dell’analogo periodo nel 2021. In forte crescita anche il margine operativo lordo (Ebitda) che si è attestato a 806 milioni rispetto ai 301 milioni del secondo trimestre 2021. Il consensus Bloomberg indicava un fatturato trimestrale a 2,67 miliardi e profitti per 484 milioni.

Nel secondo semestre Tenaris si attende un’ulteriore crescita delle vendite e margini stabili, con prezzi più alti che andranno a compensare gli aumenti dei costi. Il free cash flow resterà positivo.