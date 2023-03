Tenaris: aumentata quota partecipazione nel gruppo Usiminas

Tenaris, ha comunicato che il gruppo T/T (di cui fa parte) ha stipulato un accordo per acquisire dal gruppo NSC 68,7 milioni di azioni ordinarie di Usiminas al prezzo di BRL 10 per azione ordinaria. A seguito dell’operazione, Tenaris pagherà 110 milioni di BRL (circa 21 milioni di dollari) in contanti per 11 milioni di azioni ordinarie, portando la sua partecipazione nel gruppo di controllo di Usiminas al 9,8%.

La transazione è soggetta all’approvazione delle autorità antitrust brasiliane e sarà finanziata con liquidità disponibile.