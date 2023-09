Telefonica: governo spagnolo pone condizioni su cessione 9,9% a Saudi Telecom

Il governo spagnolo sta valutando l’opportunità di stabilire alcune condizioni sull’acquisizione del 9,9% di Telefonica SA da parte di Saudi Telecom Co. Le limitazioni potrebbero essere simili a quelle applicate a precedenti operazioni, con paletti sui pagamenti di dividendi e sulla vendita di asset, come riferito da Bloomberg, che cita una fonte vicina alla questione.

Le clausole potrebbero includere alcune di quelle applicate in passato sull’acquisto del 23% di Naturgy Energy Group da parte del fondo australiano IFM Global Infrastructure. Queste includevano il supporto per alcune politiche aziendali, come investimenti in progetti considerati importanti per la nazione, il mantenimento della sede legale e principale di Naturgy in Spagna, una politica di dividendi prudente e un rapporto di indebitamento investment grade. Inoltre, all’acquirente era richiesto di astenersi dal sostenere la vendita di asset critici o dal supportare qualsiasi proposta di privatizzazione dell’azienda.

Una decisione definitiva riguardo alla partecipazione in Telefonica non è ancora stata presa e il governo potrebbe decidere di applicare condizioni differenti.