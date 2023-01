Telecom Italia: in vetta al Ftse Mib con quasi +4%, CDP potrebbe fare un’offerta da 24 mld per la rete

Le azioni Telecom Italia salgono di quasi il 4% a 0,26 euro, il migliore oggi dell’indice Ftse Mib. A sostenere i rialzo la notizia riportata dal Messaggero, secondo cui Cassa Depositi e Prestiti (CDP) potrebbe fare un’offerta da 24 miliardi di euro per la rete fissa della maggiore tlc italiana. Secondo il giornale, l’offerta potrebbe arrivare tra la metà e la fine di febbraio.

Cassa Depositi potrebbe fare un’offerta insieme ai fondi Macquarie e KKR, anche se quest’ultimo è titubante, ha riferito il quotidiano. Inoltre, una valutazione del genere sarebbe molto lontana da quella che Vivendi, il maggiore azionista di Telecom Italia, considera un valore congruo.

Secondo gli analisti Equita (rating hold sul Tim), il prezzo dell’offerta è significativamente più alto di quanto si è detto finora. La proposta precedente di CDP, precisa Equita, era nella gamma 17-19 miliardi. Mentre il governo sembra intenzionato a introdurre misure a sostegno del settore, per Equita appare difficile che queste misure “possano portare a un aumento di valore come quello indicato nell’articolo”. Pertanto, il broker rimane scettico sul fatto che uno scenario così favorevole per l’azienda possa emergere così rapidamente.

Infine, Bestinver (rating buy su Tim) considera tale notizia come “un ulteriore speculazione che alimenta l’appeal sul titolo” senza alcun fondamento ufficiale. Le azioni Telecom Italia vantano infatti un rialzo del 23% da inizio 2023.