Tecma: sottoscrizione di un contratto di finanziamento da 2,5 mln per programmi R&S

Tecma Solutions ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo un contratto di finanziamento per un importo pari a 2,5 milioni di euro, con durata di 6 anni ed un periodo di preammortamento iniziale di 18 mesi. Il contratto non prevede covenant o garanzie oltre al beneficio della garanzia a valere sul Fondo InvestEU.

In particolare, l’operazione è finalizzata a sostenere le attività di Ricerca & Sviluppo relative alla piattaforma software che offre soluzioni cloud integrate per la gestione di operazioni immobiliari in vendita ed in affitto, sia nel segmento residenziale che in quello commerciale.

“Lieti di questa operazione con ISP che, unitamente all’aumento di capitale di 7 milioni di euro chiuso con successo nel 2022, garantisce la sostenibilità del piano di ricerca e sviluppo”. Ha commentato Pietro Adduci, ad di Tecma.