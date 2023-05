Technoprobe: passa da EGM al mercato Euronext Milan

Technoprobe debutta da oggi sul mercato regolamentato Euronext Milan. Contestualmente, le azioni della società attiva nella progettazione e produzione di Probe Card sono state escluse dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan.

Alla data odierna il capitale sociale di Technoprobe ammonta a 6.010.000 euro ed è suddiviso in 601.000.000 azioni.

Stefano Felici, Amministratore Delegato di Technoprobe, in occasione del primo giorno di quotazione, ha dichiarato: “La quotazione sul mercato Euronext Growth Milan finalizzata il 15 Febbraio 2022, ha rappresentato una grande opportunità di crescita per Technoprobe che vede nel passaggio al mercato Euronext Milan la finalizzazione di uno sforzo collettivo in materia di governance e trasparenza comunicativa. Questo passaggio fornisce ulteriore visibilità sui mercati finanziari, garantendo il supporto necessario all’espansione del Gruppo.”